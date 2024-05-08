Великобритания объявила о высылке военного атташе РФ из-за "злонамеренной деятельности".

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы выдворим российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки", - заявил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли, выступая перед парламентом.

Клеверли назвал этот шаг "мощным сдерживающим сигналом" в адрес Москвы, которая занимается "подрывом оказываемой Украине британской помощи".

Также Лондон лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз.

Москва даст адекватный ответ, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 6 мая в МИД РФ вызывали британского посла из-за заявлений Дэвида Кэмерона о том, что Украине разрешено бить британским оружием по территории РФ.

В ответ на заявление Кэмерона Россия также официально пригрозила Британии ударами по ее территории в случае ударов Украины по территории РФ британскими ракетами.

Год назад Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов. В ответ на действия ФРГ Россия приняла решение о зеркальной высылке из страны дипломатов из Германии.