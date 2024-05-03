Британия не рекомендует своим гражданам ездить в Киев и в большинство регионов Украины.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В рекомендациях перечисляются области, куда можно въезжать в случае крайней необходимости. Это в Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области, а также Львовская, Волынская, Ровненская и Житомирская, но не ближе, чем 50 км от белорусской границы.

В остальные регионы ездить не рекомендуется вообще.

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