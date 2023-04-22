Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Ради выезда дипломатов на несколько часов открыли окно для самолетов, которое ЕС закрыло для российских перевозчиков с февраля 2022 года. У борта, приземлившегося в Берлине, было специальное дипломатическое разрешение.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с бортовым номером RA-96014, который входит в состав специального летного отряда "Россия" и занимается перевозкой высших должностных лиц, прибыл в Берлин. А спустя несколько часов борт вылетел обратно.

На высылку быстро появилась реакция российского МИД. Москва заявила, что решительно осуждает действия Берлина, который "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

Кроме того, в МИД РФ выразили мнение, что ФРГ нарушила слово о том, что не будет афишировать очередную высылку дипломатов.

"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ", - заявили в дипломатическом ведомстве.

В ответ на действия ФРГ Россия приняла решение о зеркальной высылке из страны дипломатов из Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила количество высылаемых немецких дипломатов: более 20.

"То есть можно предположить, что сопоставимое число было выслано и Германией", - комментирует новость Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем немецкая газета Bild написала о другом количестве высланных из России немецких дипломатов - 34 человека. Следовательно, столько же их российских коллег было сегодня выслано из Берлина, допустило издание.

Как мы писали, органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Ранее мы сообщали, что между Россией и странами Балтии нарастает дипломатический скандал, который сопровождается резкими заявлениями и высылкой дипломатов.