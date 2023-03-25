Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом сообщает издание Focus.

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций, пишет издание.

"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", - говорится в материале.

Ранее мы писали, что между Россией и странами Балтии нарастает дипломатический скандал, который сопровождается резкими заявлениями и высылкой дипломатов.

Также "Страна" рассказывала, что в марте прошлого года Бельгия, Нидерланды, Чехия и Ирландия собирались выслать десятки дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже.

А в октябре 2022 года Молдова выслала российского дипломата после попадания ракеты РФ на территорию республики.