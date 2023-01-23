Между Россией и странами Балтии нарастает дипломатический скандал, который сопровождается резкими заявлениями и высылкой дипломатов.

Заявления внешнеполитические ведомства стран публикуют в соцсетях.

Напряженность возросла после того, как 11 января МИД Эстонии потребовал сократить число сотрудников посольства РФ в Таллине с 21 дипломата и 23 прикомандированных служащих до восьми дипломатов и 15 прикомандированных работников.

В ответ МИД России сегодня предписал эстонскому послу покинуть территорию страны 7 февраля.

"23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии М.Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - написала пресс-служба МИД РФ.

После этого Эстония заявила о высылке российского посла.

"Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временных поверенных в делах. Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет одновременно с эстонским послом в Россию", - говорится в Твиттере эстонского МИД.

А вслед за нею в знак солидарности с Таллином Латвия приняла аналогичное решение о высылке российского посла из страны и понижении ранга дипломатических отношений.

В котябре мы рассказывали, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова после того, как российская ракета упала на территории одного из местных сел. Его обязали покинуть территорию республики.

А в марте прошлого года Нидерланды и Бельгия решили выслать часть российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.