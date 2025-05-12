На украинско-польской границе началась акция протеста польских перевозчиков. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено.

"Грузовые транспортные средства будут пропускать с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Автобусы и грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение грузовиков в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.

Днем пограничники предупреждали, что польские перевозчики могут на 4 месяца заблокировать движение украинских грузовиков.

На прошлой Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши заявил, что запланировал новую акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Напомним, с осени 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически устраивали акции протеста в городах и блокировали границу с Украиной. Они требовали запретить импорт украинской сельхозпродукции, а также вернуть ограничения для украинских перевозчиков, отмененные из-за войны.