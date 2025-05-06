Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши запланировал новую акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.

"Сегодня зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной - в Дорогуске. Разочарованные отсутствием действий польского правительства, протестом хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который пострадал после отмены разрешений украинским перевозчикам. Мы будем информировать вас о действиях по мере развития ситуации", - сказано в публикации.

Дата акции еще не запланирована.

Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши выбрал для акции протеста пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", так как на других запланированы ремонтные работы.

Напомним, с осени 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически устраивали акции протеста в городах и блокировали границу с Украиной. Они требовали запретить импорт украинской сельхозпродукции, а также вернуть ограничения для украинских перевозчиков, отмененные из-за войны.

В январе правительство Польши внесло пограничную инфраструктуру в перечень критической, чтобы исключить новую возможную блокаду пунктов пропуска на украинско-польской границе.