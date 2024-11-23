Польские фермеры до конца года заблокировали движение украинских грузовиков у КПП "Медика - Шегини"
Сегодня, 23 ноября, польские фермеры начали блокаду движения украинских грузовиков перед КПП "Медика - Шегини".
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Блокировка идёт "путем постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу перед пунктом пропуска с польской стороны".
Ведомство напоминает, что поляки собирались впускать в Украину по одному грузовику в час, а выпускать лишь машины массой менее 3,5 тонн. Крупные фуры в Польшу проезжать не смогут.
Движение автобусов и легковых автомобилей в оба направления ограничивать протестующие не собирались.
Срок блокировки - предварительно до конца года.
Напомним, польские фермеры блокировали движение транспорта на нескольких КПП минувшей зимой и весной. Они требовали у правительства Польши приостановить транзит украинской сельхозпродукции, импорт которой ранее был запрещен.
В конце апреля польские фермеры полностью разблокировали украинскую границу.
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