Сегодня, 23 ноября, польские фермеры начали блокаду движения украинских грузовиков перед КПП "Медика - Шегини".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Блокировка идёт "путем постоянного перемещения граждан по пешеходному переходу перед пунктом пропуска с польской стороны".

Ведомство напоминает, что поляки собирались впускать в Украину по одному грузовику в час, а выпускать лишь машины массой менее 3,5 тонн. Крупные фуры в Польшу проезжать не смогут.

Движение автобусов и легковых автомобилей в оба направления ограничивать протестующие не собирались.

Срок блокировки - предварительно до конца года.

Напомним, польские фермеры блокировали движение транспорта на нескольких КПП минувшей зимой и весной. Они требовали у правительства Польши приостановить транзит украинской сельхозпродукции, импорт которой ранее был запрещен.

В конце апреля польские фермеры полностью разблокировали украинскую границу.

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