Польские фермеры намерены снова блокировать украинскую границу.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на информацию от польской стороны.

По данным ведомства, польские фермеры анонсировали возможную акцию протеста - блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини" с сегодняшнего дня по 31 декабря 2024 года.

"В настоящее время оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. В случае начала забастовки и дальнейших изменений ситуации будем информировать вас дополнительно", - заверили в таможенной службе.

Напомним, польские фермеры блокировали движение транспорта на нескольких КПП минувшей зимой и весной. Они требовали у правительства Польши приостановить транзит украинской сельхозпродукции, импорт которой ранее был запрещен. Также сельхозпроизводители возмущались "зеленым курсом" Евросоюза.

Из-за протестов фермеров на границе скапливались гигантские очереди из фур. В некоторые недели количество застрявших фур измерялось тысячами.