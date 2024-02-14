В результате блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП - "Ягодин - Дорогуск" и "Медыка - Шегини" - застряли 2540 грузовиков.

По данным электронной системы, в очереди нужно простоять около 7 дней. А для пустых грузовиков очередь задерживается больше чем на год.

Как утверждают украинские водители, время ожидания в очереди постоянно увеличивается.

Напомним, сегодня украинские перевозчики анонсировали зеркальную акцию протеста для польских коллег, которые ездят в Украину. Завтра, 15 февраля, в 09:00 они проведут протест со стороны украинской таможни возле КПП "Ягодин - Дорогуск". Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

Ранее польские фермеры заявили, что собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также железнодорожные узлы и порты. Было объявлено о начале всеобщей 30-дневной забастовке, в рамках которой планируется блокировать все восемь автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Начать перекрытие всех КПП поляки намерены 20 февраля.