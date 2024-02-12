Польская полиция ведет расследование по факту рассыпания украинского зерна польскими фермерами на границе.

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске.

Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

Портал Farmer.pl пишет, что фермеры взяли образцы рассыпанного зерна для проверки на содержание запрещенных веществ.

Напомним, накануне украинские водители сообщили, что польские фермеры срезают болгаркой замки и таможенные пломбы на фурах, из каждой машины высыпается "по тонны три зерна".

Между тем мэр Львова Андрей Садовый уже назвал польских фермеров, которые высыпали зерно из украинских фур на границе, "пророссийскими провокаторами".

Ранее в Польше объявили о намерении ужесточить контроль на границе с Украиной. Также собираются активизировать проверки товаров, которые едут из Украины

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