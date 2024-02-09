Польша ведет переговоры с Украиной с целью ввести "очень большие" ограничения на ввоз украинского продовольствия, но Киев их затягивает.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью RMF FM.

"Если бы это зависело от меня, я бы как можно скорее ввел ограничения на импорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата в Польшу" , - сказал Колодзейчак.

По его словам, Киеву эти требования "не понравились", а сам он стал для украинцев "первым врагом на переговорах". Хотя сам он даже не участвовал в этих переговорах.

По словам Колодзейчака, Украина переговоры затягивает, поэтому он рекомендует министру Чеславу Секерскому ввести ограничения на дальнейшую продукцию, которая, "к сожалению", все еще поступает в Польшу.

Он выступил за введения в ЕС минимум 8% НДС на продукты питания, импортируемые из Украины. А также заявил, что будет работать над закрытием границы с Украиной.

"Я это гарантирую – граница будет более плотной, чем когда-либо прежде", – заявил замминистра.

Напомним, что сегодня польские фермеры выйдут на масштабные протесты, перекрывая дороги по всей стране. Сроком блокировки заявлены четыре недели. Частичная забастовка продлится до 10 марта.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский говорил, что чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства.