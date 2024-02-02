Польские фермеры намерены снова заблокировать кордон с Украиной.

Об этом сообщает польское издание Аgro Рrofil.

9 февраля с 10.00 они намерены перекрыть все погранпереходы с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Сроком блокировки заявлены четыре недели. Частичная забастовка продлится до 10 марта.

"Наше терпение закончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, что фермеры протестуют во многих странах Европы. Под их давлением ЕС уже начал готовить "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.

В частности, испанские фермеры присоединяются к европейским акциям протеста.

Также мы писали о том, что украинский экспорт агропродукции в 2023 году снизился почти на миллиард долларов.