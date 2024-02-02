Прибыль от экспорта украинской агропродукции в 2023 году снизилась почти на миллиард долларов.

Об этом сообщает Министерство агрополитики Украины.

Так, доход Украины от продажи продовольствия составил 22 млрд долларов за 2023 год. А в 2022 году его показатель составлял 22,9 млрд. долларов.

При этом в Минагрополитики отметили, что этот показатель свидетельствует о том, что агросектор Украины продолжает работать и развиваться, несмотря на войну и оккупацию территорий.

Напомним, что в 2023 году РФ сорвала "зерновую сделку" по экспорту украинской пшеницы через акваторию Черного моря. После этого Украина организовала собственный "зерновой коридор" без участия РФ, при поддержке западных партнеров.

Вместе с этим в 2023 году начались блокады украинских автомобильных перевозчиков на границе с Европой, а затем протесты фермеров стран ЕС против ввоза более дешевой украинской агропродукции.

Ранее в НБУ сообщили, что за месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов.

По словам вице-премьера Юлии Свириденко, объем украинского экспорта, который проходил через Польшу, рухнул на 40%.

Также мы писали о том, что ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок в случае наплыва.