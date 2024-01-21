В случае победы в Украине Россия может взять под контроль до 30% мирового экспорта пшеницы.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Le Parisien.

По его словам, такой расклад дел вызовет инфляцию и продовольственный кризис во Франции.

"К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках",- заявил министр.

По его словам, такой объем российского зерна на рынке угрожает инфляцией и продовольственным кризисом. В связи с этим он призвал продолжать оказывать помощь Украине.

"Эта помощь важна для президента Зеленского, поскольку ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой", - сказал Сежурне, недавно побывавший в Киеве.

Ранее мы писали, что спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что украинский черноморский коридор фактически вышел на довоенный объем поставок.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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