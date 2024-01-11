Украинский черноморский коридор фактически вышел на довоенный объем поставок, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Через "зерновой коридор" прошли 500 судов, было перевезено более 10 миллионов тонн грузов.

"Подавляющее большинство грузов - это зерно, которого так не хватает на так называемом глобальном Юге. А что касается его (зернового коридора - Ред.) работы, то он фактически вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли границу в 500 судов и более 10 млн тонн грузов", - рассказал Плетенчук.

Он заявил, что "зерновое соглашение" с РФ при участии Турции не является особой альтернативой тому торговому пути, который был организован Украиной с помощью военных средств. И отметил, что при действии "зернового соглашения" Россия также атаковала портовую инфраструктуру.

Недавно сообщалось, что почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожено взрывами. При этом РФ минирует море КАБами, чтобы сорвать работу "зернового коридора".

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.