Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской сельхозпродукции. Торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель начнет блокировать импорт из Украины, если рынок конкретной страны будет переполнен, что создаст риск снижения цен.

Об этом сообщает Financial Times.

Официально планы блокировки импорта из Украины, если рынок какой-либо страны ЕС окажется переполнен, должны быть озвучены на этой неделе.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам - членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран. Мы видим, что это региональное влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно. В первую очередь это ощущают ближайшие соседние страны, тогда как (это - Ред.) не создает особых потрясений для рынка ЕС в целом", — сказал Домбровскис.

Новый инструмент может быть введен одновременно с продлением беспошлиной торговли Украины с ЕС еще на год - с июня 2024 по 2025 год. Предложение должно быть одобрено Европарламентом и большинством государств-членов.

При этом от Киева ожидают также снижения торговых барьеров, чтобы увеличить экспорт ЕС в Украину.

Ранее шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины и заявили, что это вопрос выживания.

На фоне этих событий в ЕС украинский Кабинет министров поменял правила экспорта аграрной продукции.