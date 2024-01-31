ЕС готовит "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок. Еврокомиссия сегодня подтвердила информацию, что продлит беспошлинный импорт для аграрной продукции из Украины.

Предлагается при этом ввести защитный механизм для европейских фермеров.

"Сегодня Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год (до июня 2025 года - Ред), одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал замглавы ЕК Маргаритис Схинас.

По наиболее чувствительным продуктам - товарам птицеводства, яйцам и сахару - предусмотрен так называемый механизм экстренной приостановки. Он будет введен, если объем украинского импорта выйдет за пределы уровня 2022–2023 годов.

Еврочиновник признал неблагоприятное влияние отмены пошлин для Украины на экономику ряда стран ЕС.

Поэтому новый механизм должен гарантировать "возможность принятия быстрых мер по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".

Ранее сообщали, что в последние недели по всей Европе идут протесты фермеров, которые, среди прочего, призывают вернуть пошлины на украинскую продукцию.