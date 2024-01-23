Фермеры Франции вышли на масштабные протесты.

Репортаж об этом опубликовала газета Deutsche Welle.

Издание сообщает, что протестное движение фермеров ширится по всей Франции.

Протестующие сваливают отходы сельскохозяйственной деятельности перед правительственными зданиями и перекрывают автомагистрали по всей стране.

Участники акции заявляют, что будут блокировать дороги неделю или даже дольше, требуя удовлетворить их требования.

Фермеров не устраивают суммы финансовых сборов, строгие правила по защите окружающей среды и низкие цены на их продукцию.

По имеющимся данным, во время протестов погибла женщина - член фермерского профсоюза. Она врезалась в блок-пост, сооружённый на одной из дорог протестующими.

Ранее фермеры Германии вышли на забастовку с требованием отмены снижения субсидий. Несмотря на это, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство придерживается своих прежних планов: субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо должны сокращаться.

Мы также сообщали, что польские фермеры анонсировали перекрытие дорог в стране в знак протеста против ввоза украинского зерна.