Профсоюз немецких машинистов анонсировал очередную общенациональную забастовку.

Она продлится неделю, с 23 по 29 января, угрожая парализовать железнодорожное сообщение в Германии.

Во вторник вечером работу прекратят машинисты грузовых поездов, а в ночь на среду - пассажирских.

Профсоюз обвиняет железнодорожного оператора Deutsche Bahn в нежелании идти им на уступки.

"Третьим, предположительно улучшенным предложением, Deutsche Bahn AG в очередной раз показала, что не боится продолжать прежний курс отказа и конфронтации – никакого желания достичь соглашения нет и в помине", - говорится в сообщении на сайте профсоюза.

Напомним, что 10 января в Германии началась забастовка железнодорожников, из-за которой перестали ходить 80% поездов дальнего следования.

Также в начале января 2024 года мы писали о том, что из-за масштабной забастовки фермеров в ФРГ ожидают транспортный коллапс.

Ранее в Норвегии работники нефтегазовой отрасли объявили забастовку.