В Германии, кроме протестов фермеров, началась забастовка железнодорожников. С этой ночи перестали ходить 80% поездов дальнего следования. Акция протеста продлится до вечера 12 января.

Об этом сообщил профсоюз машинистов Германии GDL.

"Из-за забастовки GDL с сегодняшнего утра железнодорожное движение Deutsche Bahn сильно ограничено", - сообщила компания в социальной сети Х, призвав пассажиров смотреть "аварийное" расписание.

Машинисты требует сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов без урезания зарплаты. При этом зарплата должна вырасти на более чем 500 евро.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn пыталась запретить забастовку через суд, но проиграла.

Ранее мы сообщали, что в Германии продолжается объявленная немецкими фермерами "Неделя акций" с требованием отмены снижения субсидий. Кульминация протестов планируется на следующий понедельник в Берлине - там заявлена демонстрация на 10 000 человек. Кроме того, может снова повториться, когда блокировались выезды с автомагистралей, тракторные колонны затрудняли движение, проходили крупные демонстрации.