В Белграде сегодня продолжились протесты оппозиции. Студенты заблокировали одну из улиц в центре города.

Напомним, вчера несогласные с итогами выборов протестующие попытались штурмовать здание парламента, но были разогнаны полицией.

Президент Сербии Вучич назвал происходящее "попыткой цветной революции" и заявил, что "бунтовщики и головорезы" будут задержаны.

Напомним, протесты в Сербии начались еще 18 декабря, когда прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который занял на выборах второе место, отказался признавать свое поражение, обвиняя власти в фальсификациях и краже голоса.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что оппозиция устраивает хаос в центре столицы и готовила майдан в Белграде, чтобы прийти к власти путем революции.

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