Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз к мерам против украинского агроэкспорта.

Соответствующее обращение было озвучено Макроном на пресс-конференции в Швеции по итогам встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Макрон заявил, что 1 февраля намерен обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принятие ограничительных мер в отношении импорта агропродукции из Украины в связи с дестабилизацией европейского рынка сельхозпродуктов.

"Я буду просить о конкретных вещах для наших аграриев. Необходимы чёткие меры относительно импорта из Украины, так как мы наблюдаем в том, что касается масштабов и качества этого импорта, факторы, дестабилизирующие европейский рынок. Это касается ввоза курятины и зерновых", заявил Макрон.

Ранее мы писали об акциях протеста французских фермеров, поднявшихся за последние дни по всей стране.

В частности, одной из причин падения своих доходов французы называют импорт дешёвой агропродукции из третьих стран и требуют от правительства обеспечить их продукции конкуренцию на рынка.

Мы также сообщали, что испанские фермеры присоединятся к европейским акциям протеста.

Их требования к правительству аналогичные.