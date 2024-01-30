Испанские фермеры присоединятся к европейским акциям протеста
Испанские фермеры присоединятся к акциям протеста, что поднялись в других странах Европы.
Об этом сообщает газета Le Monde.
Как заявляют профсоюзы, сельскохозяйственный сектор в Испании, да и во всей Европе, сталкивается с "удушающей бюрократией, порождённой нормами ЕС".
Фермеры говорят, что им приходится бороться с рынком, который импортирует сельхозпродукцию из третьих стран по низким ценам.
Le Monde также отмечает, что три основных сельскохозяйственных союза Испании, ведущего европейского экспортера фруктов и овощей, опубликовали совместное заявление, отражающее протесты фермеров во Франции, Германии, Бельгии, Польше, Румынии и Нидерландах.
Ранее появились фотоснимки, как протестующие фермеры во Франции заблокировали тракторами дороги в Париж.
Многие французы считают "Зелёный курс" ЕС невыполнимым и дорогостоящим.
Организаторы акции назвали её "осадой Парижа" - в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.
Мы также сообщали, что в Польше фермеры собирались на общенациональный протест против беспошлинного ввоза украинской продукции.