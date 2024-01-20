Сегодня румынские фермеры, как и прогнозировала "Страна", начали снимать блокаду с КПП на границе с Украиной.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

По данным пограничников, разблокирован пункт пропуска "Дьяково". Он был закрыт для проезда фур с четверга.

Перед этим в Госпогранслужбе сообщили, что румынские фермеры сняли блокаду с КПП "Порубное".

"Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком. Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь", - говорилось в сообщении.

А накануне румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус" на границе с Украиной.

Напомним, правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокировали границу с Украиной. Румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что после недели протестов были достигнуты договоренности касательно 13-ти требований фермеров. В частности, правительство пообещало возместить убытки, вызванные импортом из Украины.