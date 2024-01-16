Румынские фермеры, которые блокируют пропускной пункт Сирет-Порубне заявили украинским перевозчикам, что намерены продлить блокаду до субботы, 20 января.

"Привезли дом на колесах, полевую кухню. Протестующие пропускают только легковые автомобили и микроавтобусы", - рассказывают водители.

Очередь на границе растянулся уже на 11.5 километров.

Напомним, что ранее правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокируют границу с Украиной. При этом местный министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что после недели протестов они договорились по 13 требованиям фермеров. Обсуждения по остальным пунктам будут продолжены, до тех пор протесты будут продолжаться.

Позже мы сообщили, что появилось видео, как румынские фермера продолжали блокировать пункт пропуска. По словам водителей, сейчас очередь на пункте пропуска Сирет - Порубне растянулась на 7,2 километра.

Ранее премьер Польши выступил против продления льготного режима торговли для Украины. Польский премьер пытается найти сложный баланс между его проевропейской повесткой и интересами польских фермеров и перевозчиков, которые хотят сохранить запрет на импорт и с ноября блокируют пограничные переходы страны с Украиной, чтобы заставить правительство выполнить их требования.