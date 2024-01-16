Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокируют границу с Украиной.

Об этом сообщает Euractiv.

Местный министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что после недели протестов они договорились по 13 требованиям фермеров. Обсуждения по остальным пунктам будут продолжены, до тех пор протесты будут продолжаться.

В частности, правительство пообещало возместить убытки, вызванные импортом из Украины. Начать маркировку зерновых и других товаров, электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и незамедлительно принять правила для субсидируемых процентных кредитов.

Появилось видео, как румынские фермеры продолжают блокаду украинской границы.

По словам водителей, сейчас очередь на пункте пропуска Сирет - Порубне растянулась на 7,2 километра.

Также фермеры блокируют выезд и въезд к порту Констанца и дорогу в направлении таможенного пункта Костешты - Стынка, в направлении Молдовы.

Вчера мы сообщали, что румынские фермеры вновь заблокировали движение украинских фур через два пункта пропуска. Частичная блокировка движения для грузовиков в направлении пунктов пропуска "Сирет-Порубное" также происходила 13 и 14 января. Она начиналась днем и завершалась вечером.