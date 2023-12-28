В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения.

Одному из них была оказана помощь на месте, второго раненого в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное.

К судну были направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

Фото Силы обороны юга Украины

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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