В пятницу, 19 января, румынские фермеры разблокировали движение фур через пункт пропуска "Викову-де-Сус".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в своем телеграм-канале.

"Пропуск всех транспортных средств производится в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Таким образом заблокированными остаются еще два КПП на границе с Румынией.

Напомним, на днях румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через таможенный пункт "Сирет-Порубное". Отмечалось, что очередь на этом пограничном переходе растянулась на 14 километров.

Ранее мы писали, что правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокируют границу с Украиной. Местный министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что после недели протестов есть договоренности по 13 требованиям фермеров. В частности, правительство пообещало возместить убытки, вызванные импортом из Украины. Обсуждения по остальным пунктам будут продолжены, до тех пор продолжатся и протесты будут.

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