В среду, 17 января, румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через таможенный пункт Сирет-Порубне.

"Пропускать будут по 10-12 автомобилей в сопровождении полиции",- заявляют украинские водители. Иначе они готовы выйти на протест.

Украинские водители, которые вчера вышли на акцию протеста в Румынии в городе Сирет и анонсировали повторную акцию, отменили свой протест, запланированный на 8 утра.

По их словам, румынские правоохранители им заявили, что сегодня на таможенном пункте

Сирет-Порубне начнут пропускать по 10 грузовиков в час.

"Нам пообещали, что в течении часа должно начаться движение машин, если этого не произойдет, тогда выходим на протест в 12:00", - заявляют украинские водители.

Тем временем очередь на пограничном переходе Сирет-Порубне растянулась на 14 километров.

Ранее мы писали о том, что в Румынии выполнят часть требований фермеров, которые продолжают блокировать границу с Украиной.

Также мы писали о том, что румынские фермеры заявляли, что будут блокировать пропускной пункт Сирет-Порубне до субботы.