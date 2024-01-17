Румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через "Сирет-Порубне"
В среду, 17 января, румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через таможенный пункт Сирет-Порубне.
"Пропускать будут по 10-12 автомобилей в сопровождении полиции",- заявляют украинские водители. Иначе они готовы выйти на протест.
Украинские водители, которые вчера вышли на акцию протеста в Румынии в городе Сирет и анонсировали повторную акцию, отменили свой протест, запланированный на 8 утра.
По их словам, румынские правоохранители им заявили, что сегодня на таможенном пункте
Сирет-Порубне начнут пропускать по 10 грузовиков в час.
"Нам пообещали, что в течении часа должно начаться движение машин, если этого не произойдет, тогда выходим на протест в 12:00", - заявляют украинские водители.
Тем временем очередь на пограничном переходе Сирет-Порубне растянулась на 14 километров.
Ранее мы писали о том, что в Румынии выполнят часть требований фермеров, которые продолжают блокировать границу с Украиной.
Также мы писали о том, что румынские фермеры заявляли, что будут блокировать пропускной пункт Сирет-Порубне до субботы.