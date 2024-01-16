Украинские водители, которые застряли в Румынии из-за блокировки пропускных пунктов местными фермерами, сегодня вышли с акцией протеста на центральную дорогу в городе Сирет, что находится неподалёку от пропускного пункта "Сирет-Порубное".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Таким образом водители хотят привлечь внимание местной власти к их проблемам, чтобы блокаду границы сняли как можно скорее.

Завтра на 08:00 украинские водители запланировали повторную акцию.

Между тем восстановлено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях уже производится в обычном режиме.

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, в 20:00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе в этом месте.

Ранее польские перевозчики сняли блокаду с пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". В ГПСУ сообщили, что в настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

Мы также сообщали, что польские дальнобойщики прекратят блокаду украинской границы до 1 марта.

"Это не означает окончания диалога, наоборот. Мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры, которые призваны дать конкретный эффект", - прокомментировал ситуацию министр Польши, имея в виду переговоры властей страны с перевозчиками.