Польские перевозчики завершили блокаду пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная погранслужба Украины.

"Польские перевозчики завершили блокировку границ перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", - сказано в посте.

В Госпогранслужбе добавили, что в настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании международных перевозок.

Между тем Министерство восстановления рассказало, на каких условиях договорилось с польскими властями о разблокировании погранпунктов на границе. Согласно сообщению министерства, речь идет о трех пунктах:

Создание отдельного паса в онлайн-очереди для пустых грузовиков на ПП "Ягодин – Дорогуск".

Открытие пункта пропуска "Угринов – Долгобычев" для пустых грузовиков. Это уже выполнено.

Начало пилотного проекта на ПП "Нижанковичи – Мальховице" без регистрации в электронной очереди пересечения границы.

Сегодня польское правительство достигло договоренности с перевозчиками, согласившись пойти им на уступки. Стороны договорились до 1 марта прекратить блокаду на трех КПП: "Корчова", "Гребенное" и "Дорогуск".

Между тем румынские фермеры, которые блокируют пропускной пункт "Сирет-Порубное", заявили украинским перевозчикам, что намерены продлить блокаду до субботы, 20 января.