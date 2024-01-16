Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, которые блокируют границу с Украиной.

Об этом заявил польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак, которого цитирует издание TVN 24.

Они договорились до 1 марта прекратить блокаду на трех КПП: Корчова, Гребенное и Дорогуск.

Переговоры продолжались более месяца.

"Это не означает окончания диалога, наоборот. Мы начинаем очень интенсивные, конструктивные переговоры, которые призваны дать конкретный эффект. Реализация положений, о которых мы договорились. У них есть все, о чем мы говорили, все, что просили представители перевозчиков и комитетов, подписавших сегодня с нами соглашение. Впереди нас ждет большая работа", - заявил Климчак.

Напомним, что протестующие, в частности, требовали: введения коммерческих разрешений для украинских компаний на транспортировку товаров, за исключением гуманитарных и военных грузов; приостановления действия лицензий компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверки; ликвидации украинской электронной очереди.

Ранее польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как в начале этого месяца правительство согласилось на их требования.

Однако дальнобойщики заблокировали еще три перехода.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск намерен выступить против продления льготного режима торговли для Украины.