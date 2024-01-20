Румынские протестующие разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное".

Об этом сообщает ГПСУ.

"Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком. Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 19 января, румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус" на границе с Украиной.

На днях румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через таможенный пункт "Сирет-Порубное". Отмечалось, что очередь на этом пограничном переходе растянулась на 14 километров.

Ранее мы писали, что правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокируют границу с Украиной. Румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что после недели протестов есть договоренности по 13 требованиям фермеров. В частности, правительство пообещало возместить убытки, вызванные импортом из Украины. Начать маркировку зерновых и других товаров, электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.