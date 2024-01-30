Французские фермеры, как и обещали, заблокировали дороги в Париже и в других городах тракторами в знак протеста против падения доходов из-за инфляции, увеличения импорта сельхозпродукции и планов ЕС, которые, в частности, предполагают сокращение выбросов и использования удобрений.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

Многие фермеры считают "Зеленый курс" ЕС невыполнимым и дорогостоящим.

Организаторы акции назвали ее "осадой Парижа" – в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.

Въезд в Париж сейчас затруднен.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон попросил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен остановить торговое соглашение с южноамериканской зоной свободной торговли Меркосур.

Как сообщает Bloomberg, Макрон усилил свое противодействие торговой сделке между ЕС и блоком южноамериканских стран во главе с Аргентиной и Бразилией на фоне протестов французских фермеров.

Напомним, еще 23 января фермеры Франции вышли на масштабные протесты. Фермеров не устраивают суммы финансовых сборов, строгие правила по защите окружающей среды и низкие цены на их продукцию. Протестующие сваливали отходы сельскохозяйственной деятельности перед правительственными зданиями и перекрывают автомагистрали по всей стране.

Ранее фермеры Германии вышли на забастовку с требованием отмены снижения субсидий. Несмотря на это, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство придерживается своих прежних планов: субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо должны сокращаться.