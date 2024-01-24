В Польше фермеры выйдут на общенациональный протест против беспошлинного ввоза украинской продукции
24 января по всей Польше фермеры выйдут на общенациональную акцию протеста против беспошлинного ввоза украинского продовольствия.
Об этом сообщает RMF 24.
Фермеры обещали вывезти на дороги тракторы и другую сельскохозяйственную технику.
В своем заявлении они отметили, что выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты ЕС".
Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".
Забастовкой также хотят привлечь внимание к необходимости подготовки стратегии вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства и пересмотра Единой сельскохозяйственной политики ЕС.
Ранее мы писали о том, что ранее польские фермеры анонсировали перекрытие дорог в стране в знак протеста против ввоза украинского зерна.
Также мы писали о том, что шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины.