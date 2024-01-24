24 января по всей Польше фермеры выйдут на общенациональную акцию протеста против беспошлинного ввоза украинского продовольствия.

Об этом сообщает RMF 24.

Фермеры обещали вывезти на дороги тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

В своем заявлении они отметили, что выступают против импорта продукции не только из Украины, но и "других стран, не входящих в ЕС, которые не применяют стандарты ЕС".

Позицию Еврокомиссии по данному вопросу они называют "безответственной".

Забастовкой также хотят привлечь внимание к необходимости подготовки стратегии вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства и пересмотра Единой сельскохозяйственной политики ЕС.

Ранее мы писали о том, что ранее польские фермеры анонсировали перекрытие дорог в стране в знак протеста против ввоза украинского зерна.

Также мы писали о том, что шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины.