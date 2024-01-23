Стало известно сколько денег потеряла экономика Украины в результате блокады границы с Польшей.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время краткого интервью журналистам.

Так, убытки, что понесла украинская экономика от падения экспорта в период с ноября по декабрь 2023 года составили свыше 1,5 миллиарда евро и стали следствием блокировок границы поляками.

Ранее НБУ подсчитал, что за месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов. Больше всего убытков было на поставках товаров автотранспортом - обработанных пищевых продуктов, древесины и промышленных изделий.

Мы также сообщали, что забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике. Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин прогнозировал связанные с блокадой проблемы и для импорта, и для экспорта продукции, что чревато перебоями в поставках товаров, их подорожанием и огромными убытками как для перевозчиков и их заказчиков, так и для украинской экономики в целом.