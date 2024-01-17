Австрийский нефтегазовый концерн OMV видит высокий риск, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию и в целом в Европу.

Об этом в интервью газете Presse заявил глава компании Альфред Штерн.

По его словам, OMV намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа из России, поскольку эта сделка не затронута европейскими санкциями.

Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Украинское правительство уже заявило, что не намерено его продлевать.

Ранее послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ из-за Австрии. Это случилось после того, как Украина внесла банк Raiffeisen в перечень международных спонсоров войны. Однако в итоге санкции были утверждены.

Мы также сообщали, что, по данным СМИ, рекордное количество российского газа в 2023 году закупила Испания.

"Этот год завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю", - писала пресса.