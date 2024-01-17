В Австрии опасаются, что прекратится экспорт российского газа в Европу через Украину
Австрийский нефтегазовый концерн OMV видит высокий риск, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию и в целом в Европу.
Об этом в интервью газете Presse заявил глава компании Альфред Штерн.
По его словам, OMV намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа из России, поскольку эта сделка не затронута европейскими санкциями.
Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Украинское правительство уже заявило, что не намерено его продлевать.
Ранее послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ из-за Австрии. Это случилось после того, как Украина внесла банк Raiffeisen в перечень международных спонсоров войны. Однако в итоге санкции были утверждены.
Мы также сообщали, что, по данным СМИ, рекордное количество российского газа в 2023 году закупила Испания.
"Этот год завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю", - писала пресса.