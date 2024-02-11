Польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, открывают украинские зерновозы, чтобы из них высыпалась пшеница.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях украинские водители.

"Срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается по тонны три зерна", - рассказывают в роликах украинцы.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика". По этим трем направлениям в очередях находится около 1300 грузовиков. Больше всего - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Ранее мы писали, что польские фермеры начали блокировать движение через границу не только фур, но и легковых авто и автобусов. В частности, на пункте "Медыка" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час. На остальных КПП блокируются только фуры.

Также в таможенной службе сообщали, что польские фермеры с понедельника, 12 февраля, заблокируют движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".