Польские фермеры с понедельника, 12 февраля, заблокируют движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Об этом сообщает таможенная служба.

Протестующие намерены пропускать по три фуры в час.

"Так, для легковых транспортных средств и автобусов – пропуск должны оставить свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонн бастующие планируют пропускать по три авто в час на каждую сторону" - говорится в заявлении.

Завтра, 9 февраля, польские фермеры заблокируют КПП "Дорогуск-Ягодин".

Ранее в Польше объявили о намерении ужесточить контроль на границе с Украиной. Также собираются активизировать проверки товаров, которые едут из Украины. Глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничных пунктах пропуска "Медика" и "Корчова" на границе с Украиной.

Польские фермеры собираются заблокировать границу с Украиной еще на месяц. С 9 февраля они намерены перекрыть все погранпереходы с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

Напомним, что фермеры протестуют во многих странах Европы. Под их давлением ЕС уже начал готовить "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.

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