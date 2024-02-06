В Испании начались протесты фермеров. Видео
Протесты фермеров дошли до Испании. Аграрии недовольны политикой Евросоюза и требуют "справедливых цен" на продукцию.
Об этом сообщает El Pais.
При этом фермеры хотят усиления контроля над импортом из стран за пределами ЕС и сокращения бюрократии.
Заявляется, что протестующие перекрыли дороги и вызвали пробки в Кастилии-Ла-Манча, Кастилии и Леоне, Ла-Риохе, Каталонии, Андалусии, Мадриде и Валенсийском сообществе. Тягачи заблокировали доступ к порту Малаги и Меркаолиду, главному оптовому рынку Вальядолида.
"Нашим концом будет ваш голод", — гласит один из баннеров.
Один протестующий был арестован за нападение на офицера полиции.
Ранее сообщалось, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста, что поднялись в других странах Европы. Как заявляют профсоюзы, им приходится бороться с рынком, который импортирует сельхозпродукцию из третьих стран по низким ценам.
Также появились фотоснимки, как протестующие фермеры во Франции заблокировали тракторами дороги в Париж. Многие французы считают "Зеленый курс" ЕС невыполнимым и дорогостоящим.
Организаторы акции назвали ее "осадой Парижа" - в акции принимали участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокировали основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.