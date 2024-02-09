В пятницу, 9 февраля, в Польше начались забастовки местных фермеров.

Тракторы перекрывают дороги. Также протестующие заблокировали движение через границу. Местами - даже обычных граждан.

Фото от читателей "Страны" из Вроцлава.

Фото протеста польских фермеров 9 февраля

Напомним, что сегодня польские фермеры начали блокировать движение через границу не только фур, но и легковых авто и автобусов.

Как сообщает Госпогранслужба, поляки с утра заблокировали три пункта пропуска:

- "Шегени - Медика";

- "Гребенне - Рава-Руська";

- "Дорогуск - Ягодин".

При том на "Медика" протестующие заявили, что будут пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час. На остальных КПП блокируются только фуры.

Ранее мы писали о том, что в Польше хотят ввести большие ограничения на ввоз продуктов из Украины.

А также, что польские фермеры с понедельника 12 февраля заблокируют движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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