Сегодня болгарские фермеры провели двухчасовую забастовку во время которой перекрыли дорогу перед гордом Руссе, что граничит с Румынией.

Об этом "Стране" рассказали украинские водители, которые ехали транзитом через Болгарию.

Протестующие требовали от правительства, помимо прочего,

"занять твёрдую позицию по защите болгарских производителей при пересмотре правил ЕС о либерализации торговли с Украиной".

Ранее венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной.

"Венгерские фермеры поддерживают венгерское правительство, которое также защищает наши интересы перед Брюсселем (речь о запрете на импорт украинского зерна - Ред.)", - говорится в заявлении Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций.

При этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь недавно заявлял о том, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.

Мы также сообщали, что польские фермеры собираются заблокировать границу с Украиной ещё на месяц.