Болгарские фермеры перекрыли дорогу у границы с Румынией. Видео
Сегодня болгарские фермеры провели двухчасовую забастовку во время которой перекрыли дорогу перед гордом Руссе, что граничит с Румынией.
Об этом "Стране" рассказали украинские водители, которые ехали транзитом через Болгарию.
Протестующие требовали от правительства, помимо прочего,
"занять твёрдую позицию по защите болгарских производителей при пересмотре правил ЕС о либерализации торговли с Украиной".
Ранее венгерские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной.
"Венгерские фермеры поддерживают венгерское правительство, которое также защищает наши интересы перед Брюсселем (речь о запрете на импорт украинского зерна - Ред.)", - говорится в заявлении Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций.
При этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь недавно заявлял о том, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.
Мы также сообщали, что польские фермеры собираются заблокировать границу с Украиной ещё на месяц.