Венгерские фермеры в следующую пятницу, 9 февраля, начнут протесты на пункте пропуска "Захонь-Чоп".

Об этом заявил глава Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций Иштван Якаб, сообщает Telex.

По словам Якаба, так фермеры ответят на предложение продлить беспошлинный импорт украинских товаров в страны ЕС.

По словам Якаба, венгерским фермерам придется конкурировать с продуктами, “производство которых не должно отвечать никаким требованиям ЕС”, если Еврокомиссия решит продлить беспошлинный импорт из Украины.

"Венгерские фермеры поддерживают венгерское правительство, которое также защищает наши интересы перед Брюсселем (речь о запрете на импорт украинского зерна - Ред.)", - говорится в заявлении Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций.

При этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь недавно заявлял о том, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.

Ранее мы писали, что польские фермеры намерены снова заблокировать кордон с Украиной. Уже 9 февраля с 10.00 они намерены перекрыть все погранпереходы с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

Напомним, что фермеры протестуют во многих странах Европы. Под их давлением ЕС уже начал готовить "экстренную приостановку" поставок украинских сельхозтоваров на свой рынок.