Польские фермеры начали блокировать движение через границу не только украинских фур, но и легковых автомобилей и автобусов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, с утра поляки заблокировали три пограничных пункта пропуска:

КПП "Шегени - Медика";

"Гребенне - Рава-Руська";

"Дорогуск - Ягодин".

При этом на КПП "Медика" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.

На остальных пунктах пропуска блокируют только грузовые машины.

Появилось видео, как польские фермеры перекрыли таможенный пункт между Украиной и Польшей "Шегени - Медика".

Напомним, польские фермеры с понедельника заблокируют движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск обещают оставить свободным. Грузовые автомобили массой до 7,5 тонн поляки собираются пропускать по три машины в час на каждую сторону.

Мы также сообщали, что власти Польши анонсировали ужесточение проверок на границе с Украиной.