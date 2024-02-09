Польские фермеры начали блокировать движение через границу легковых авто и автобусов
Польские фермеры начали блокировать движение через границу не только украинских фур, но и легковых автомобилей и автобусов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.
Так, с утра поляки заблокировали три пограничных пункта пропуска:
- КПП "Шегени - Медика";
- "Гребенне - Рава-Руська";
- "Дорогуск - Ягодин".
При этом на КПП "Медика" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час.
На остальных пунктах пропуска блокируют только грузовые машины.
Появилось видео, как польские фермеры перекрыли таможенный пункт между Украиной и Польшей "Шегени - Медика".
Напомним, польские фермеры с понедельника заблокируют движение фур через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск обещают оставить свободным. Грузовые автомобили массой до 7,5 тонн поляки собираются пропускать по три машины в час на каждую сторону.
Мы также сообщали, что власти Польши анонсировали ужесточение проверок на границе с Украиной.