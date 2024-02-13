Очереди на границе из-за блокады польских фермеров достигли 12 километров
Из-за блокады польских фермеров очереди из фур на границе растягиваются до 12 километров.
Об этом сообщают украинские водители.
На таможенном пункте Рава-Русская - Гребенне на въезд в Украину очередь достигла 12 километров. На КПП Медика-Шегини - 11 км.
Вчера сообщалось, что польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе, ограничено движение грузовиков и спецтранспорта.
Польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, открывают украинские зерновозы, чтобы из них высыпалась пшеница.
После инцидента в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе.
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