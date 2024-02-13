Из-за блокады польских фермеров очереди из фур на границе растягиваются до 12 километров.

Об этом сообщают украинские водители.

На таможенном пункте Рава-Русская - Гребенне на въезд в Украину очередь достигла 12 километров. На КПП Медика-Шегини - 11 км.

Вчера сообщалось, что польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе, ограничено движение грузовиков и спецтранспорта.

Польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, открывают украинские зерновозы, чтобы из них высыпалась пшеница.

После инцидента в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.