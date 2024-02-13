На сегодняшнее утро, 13 февраля, польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоит более тысячи грузовиков.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он рассказал, что вчера до 10:00 польские фермеры блокировали два направления: "Ягодин" и "Рава-Русская". А после 10:00 они уже возобновили блокировку "Шегини" и расширили географию своих действий по направлениям пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

"Фактически это пять направлений, где на территории Польши блокируется движение для грузовиков", - заявил Демченко.

По его словам, пропускается небольшое количество грузовиков, за час могут пропускать по любому из направлений 1-2-3 автомобиля как в сторону Польши, так и на выезд.

"К счастью, не блокируется движение для других категорий транспорта. Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу по обоим направлениям", - отметил Демченко.

Напомним, польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, высыпали на землю зерно из фур, шедших из Украины. Как рассказали украинские водители, поляки срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается "по тонны три зерна".

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе.