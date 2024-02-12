"Указаний нет". На границе до сих пор стоят украинские фуры, из которых польские фермеры высыпали зерно
Украинские грузовики, из которых польские фермеры высыпали зерно, до сих пор стоят на границе.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Ни ехать, как планировали, в Литву, ни возвращаться в Украину указания нет, сообщил изданию один из дальнобойщиков по имени Вадим.
"Как отреагирует польская сторона на пересечение, как отреагирует наша сторона, потому что этот груз был загружен, затаможен, еще и тоннаж высыпан, то я даже не знаю, что нас ждет. Может быть такое, что конфискуют транспортное средство с грузом или на нашей, или на польской стороне за высыпанный товар, хотя это произошло не по нашей вине", – рассказал водитель грузовика.
Напомним, польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, высыпали на землю зерно из фур, шедших из Украины. Как рассказали украинские водители, поляки срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается "по тонны три зерна".
После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.
В свою очередь замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Украина ввозит много фуражного зерна (некачественного), поэтому Варшава введет проверки всего украинского зерна на границе.