Украинские грузовики, из которых польские фермеры высыпали зерно, до сих пор стоят на границе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ни ехать, как планировали, в Литву, ни возвращаться в Украину указания нет, сообщил изданию один из дальнобойщиков по имени Вадим.

"Как отреагирует польская сторона на пересечение, как отреагирует наша сторона, потому что этот груз был загружен, затаможен, еще и тоннаж высыпан, то я даже не знаю, что нас ждет. Может быть такое, что конфискуют транспортное средство с грузом или на нашей, или на польской стороне за высыпанный товар, хотя это произошло не по нашей вине", – рассказал водитель грузовика.

Напомним, польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, высыпали на землю зерно из фур, шедших из Украины. Как рассказали украинские водители, поляки срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается "по тонны три зерна".

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Украина ввозит много фуражного зерна (некачественного), поэтому Варшава введет проверки всего украинского зерна на границе.