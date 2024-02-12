В Польше заявили, что Украина ввозит много фуражного зерна (некачественного), поэтому Варшава введет проверки всего украинского зерна на границе.

Об этом заявил PAP замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Он говорит, что было зарегистрировано 15 000 перевозок фуражного зерна, иногда десятками вагонов. Украина отправляет его транзитом, а оно потом возвращается в Польшу.

"Всего в Украину было отправлено и должно было остаться в Польше 6 млрд злотых, то есть 330 тысяч тонн технического зерна", - добавил он и сообщил, что одна из компаний отвечала за импорт зерна на сумму 0,5 млрд злотых.

Он не знает, попало ли это зерно в итоге на столы поляков, поскольку большая часть зерна не тестировалась. А чужим тестам Колодзейчак не доверяет.

"Сегодня на совещании с различными службами я попрошу, чтобы все зерновые перевозки, которые предназначены для экспорта и подпадают под эмбарго, были проверены в Польше. Я буду проталкивать эти правила", - сказал он.

Напомним, появилось видео, как польские пограничники срезают замки на украинских зерновозах, чтобы из них высыпалась пшеница.

После этого в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе. По данным следствия, было высыпано зерно из трех фур в Дорогуске. Материалы будет переданы в прокуратуру для юридической и уголовной экспертизы.

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