Польские фермеры с утра 12 февраля заблокировали три пункта пропуска. Фактически перекрыто движение через "Шегини", "Зосин" и "Долгобычев".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

На пункте пропуска "Зосин" протестующие будут пропускать по три фуры в час.

"Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме" - заявили в ГПСУ.

На пункте пропуска "Долгобычев" планируют пропускать по два грузовика в час в оба направления.

На пункте пропуска "Медика - Шегини" планируют пропускать по одному грузовику в час.

"На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться" - добавили пограничники.

Ранее сообщали, что польские фермеры начали блокировать движение через границу не только украинских фур, но и легковых автомобилей и автобусов.

При этом на КПП "Медика" протестующие заявили, что будут пропускать по одному грузовому автомобилю, одному автобусу и одному легковому автомобилю в час. На остальных пунктах пропуска блокируют только грузовые машины.

Польские фермеры, которые протестуют на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, открывают украинские зерновозы, чтобы из них высыпалась пшеница.

После инцидента в Польше начали расследование по делу о высыпании фермерами зерна из украинских фур на границе.